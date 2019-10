Marbach Kritik an Informationspolitik zur Schulsanierung

Marbach - Das Projekt wurde über mehrere Monate geplant. Nun wird es bald ernst. Der Gemeindeverwaltungsband Marbach hat am Donnerstag ein mehrere Millionen Euro schweres Paket für die Sanierung des Bildungszentrums geschnürt und eine ganze Palette von Gewerken vergeben. Schon zuvor waren in einer ersten Auftragsrunde mit vorbereitenden Arbeiten acht Container bestellt worden, in die der Unterricht während der anvisierten Generalüberholung teilweise ausgelagert werden muss. Der Bauamtsleiter der Schillerstadt, Dieter Wanner, kündigte an, dass die Module am 11. November aufgestellt werden sollen – womit man dann langsam, aber sicher richtig in die Umgestaltungsphase einsteigen kann.