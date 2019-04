Marbach Kreative kämpfen für den Kino-Erhalt

Besagte vorgeschlagene Nutzung sei eine sinnvolle Interims-Lösung, bis das von Dieter Baader und Hermann Püttmer vorgeschlagene Kulturzentrum entstehe (wir berichteten). „Wir wissen, dass dieses Konzept, nicht kostenneutral zu realisieren wäre und wir wissen auch, dass die Kommune in den letzten Jahren viel Geld insbesondere in die Sanierung des FSG gesteckt hat. Das schätzen wir und dafür bedanken wir uns. Dennoch möchten wir darauf aufmerksam machen, dass nach wie vor Räumlichkeiten fehlen, um die künstlerische, kreative Arbeit an den weiterführenden Schulen in geeigneten Räumen zu präsentieren und zu vernetzen oder Veranstaltungen mit mehr als 200 Schülern kostenfrei abzuhalten“, heißt es in dem Brief an die Gemeinderäte. Die Entscheidung über die künftige Nutzung des alten Kinos sei eine große und wichtige Chance, der kreativen, künstlerischen Arbeit an den Marbacher Schulen und den kulturell wirksamen Vereinen den dringend notwendigen Raum zeitnah zu verschaffen. „Das wäre ein wichtiges und großartiges Zeichen seitens der Kommune, den großen pädagogischen und gesellschaftlichen Wert dieser Arbeit anzuerkennen.“ Andererseits befürchte man, dass sich in absehbarer Zeit keine neue biete, da sowohl die innerstädtische Lage als auch die großzügigen Räumlichkeiten ihresgleichen suchen.