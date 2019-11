Marbach Kindern einen Herzenswunsch erfüllen

Auch Stefanie Willmann möchte wie jedes Jahr einen Wunsch erfüllen. Für sie spiegele die Tatsache, dass viele sich vor allem warme Klamotten wünschen wider, wie häufig es in den Familien am Allernötigsten fehle. Das sieht auch Chris Scheuing-Bartelmess vom Frauenclub so und fügt hinzu: „Deshalb ist auch die im kleinen Kreis stattfindende Bescherung mit Jan Trost am 17. Dezember so wichtig, weil die Kinder im Bürgermeister einen persönlichen Ansprechpartner finden.“