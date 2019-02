Marbach Junge Hüpfer und alte Hasen auf Reise

In der Tat war es beeindruckend, wieviel die Grundschüler in den ein oder zwei Jahren, seit sie mit ihren Instrumenten begonnen haben, schon gelernt haben. Trotz einiger weniger schiefer Töne meisterten die 15 Jungen und Mädchen ihre Stücke mit erstaunlicher Präzision und Sicherheit. Ebenso hören lassen konnte sich das Jugendorchester, in dem derzeit knapp 20 junge Musiker zwischen zehn und 14 Jahren spielen. Sie erklimmen nach den Bläserklassen nun die nächste Stufe der musikalischen Kunst, was auch bei den ebenfalls sehr gut gemeisterten anspruchsvolleren Stücken zu hören war. Beide Gruppen werden von der jungen Dirigentin Tatiana Kuhnle geleitet. „Es ist total wichtig, dass die Musiker im Orchester Spielerfahrung sammeln“, erklärte sie ihr Engagement. Das Jugendorchester habe es schon früher im Verein gegeben, nun sei es dank der Bläserklassen seit Oktober 2018 wieder auferstanden.