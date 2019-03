Marbach Integration als ein stetiges Geben und Nehmen

Viel Kontakt mit den Marbachern pflegt beispielsweise Naschmia Mohamad, die mit ihrem Bruder zu Fuß aus Syrien flüchtete und nach einer langen Odyssee in der Schillerstadt ankam. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagte die 34-Jährige. Vor allem, seit sie die Unterkunft im Art-Hotel verlassen und eine eigene Wohnung mit ihrem Bruder beziehen konnte. Ihr Weg bis nach Deutschland sei beschwerlich gewesen und habe viel Kraft gekostet. „Es ist aber Krieg in Syrien. Wir mussten in ein Land gehen, das sicher ist“, sagte sie. Eine Rückkehr nach Syrien kann sich Naschmia Mohamad derzeit nicht vorstellen. „Dort ist Krieg. Ich könnte nicht arbeiten. Das ist schwierig“, erklärte sie. Deshalb will sie in Marbach bleiben und Erzieherin werden, meinte sie in schon ordentlichem Deutsch. Ihre Fähigkeit, sich in dieser Sprache ausdrücken zu können, hat sicher auch Martin Zerrinius registriert. Für ihn ist das nämlich die Hauptvoraussetzung für eine Integration. Insofern sei er für jeden dankbar, der mit einem Flüchtling Deutsch lernt, sagte der Kommissar, der sich früher um besonders schutzbedürftige Kinder und Frauen aus dem Nordirak kümmerte und in dieser Funktion vor Ort das Leid in den Flüchtlingslagern hautnah miterlebte.