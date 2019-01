Marbach - Zwei Schecks haben Günter Burk (Zweiter von links), Wolfgang Braun (Fünfter von links)) und Michael Gaßner (rechts) am Donnerstag für den Verein Zsobok in Empfang genommen. 2400 Euro überreichte Uli Eitel (Vierter von links) für die Marbacher Zeitung. Das Geld stammt aus der Anzeigensonderveröffentlichung zu Zsobok vom Dezember. Als Thomas Nytz (Zweiter von rechts) von der Kreissparkasse Ludwigsburg von der Spendenaktion erfahren hatte, entschloss er sich, den Betrag um 600 Euro aufzurunden. Peter Grötz (links) und Bettina Klein übergaben von der Firma Huober Brezel aus Erdmannhausen einen Scheck im Wert von 2455,20 Euro. Wie in jedem Jahr hatten die Mitarbeiter des Unternehmens auch 2018 entschieden, an welche wohltätigen Organisationen ihr Weihnachtsgeld gespendet wird. Michael Gaßner bedankte sich im Namen des Fördervereins: „Mit dem Geld wollen wir den Unterricht in Deutsch und Englisch für die Kinder im Dorf und den Jugendaustausch fördern. Die Kinder und Jugendlichen in Zsobok, die zur ungarischen Minderheit in Rumänien gehören, sollen mit Jugendlichen anderer Nationalitäten zusammenkommen, damit sie sich besser verstehen lernen.“