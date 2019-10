Marbach/Fußball Kellerduell und Derby in einem

„Auf dem Papier ist da alles drin. Es fehlt eigentlich nur, dass es am letzten Spieltag um die Entscheidung geht“, schmunzelt auch TSG-Trainer Luciano Adami ein wenig ob der dramaturgischen Ausgangslage: Hier der noch sieglose Tabellenletzte, dort der nur unwesentlich besser dastehende Vorletzte. Und beide kommen aus derselben Stadt. Zwar ist es noch früh in der Saison, doch zum ersten Nichtabstiegsplatz gibt es schon eine Lücke. „Auch der Sieger wird es schwer haben, die Klasse zu halten“, gibt sich GSV-Co-Trainer Sven Fender keinen Illusionen hin. Er hat eine Steinheimer Vergangenheit. „Nur schlappe 25 Jahre“, lacht Fender. Auch GSV-Mittelfeldspieler Marcel Schanzel, auf dem aufgrund der Rotsperre von Spielertrainer Norman Röcker in der Zentrale viel Verantwortung lasten dürfte, hat vor gut einem Jahr die Seiten gewechselt. „Auf ihn sind einige bei uns besonders heiß“, erzählt Adami, der einige Rückkehrer und auch Routinier Dominik Wels wieder an Bord hat. Beim GSV rechnet Fender dagegen erst nächste Woche mit personeller Entspannung. Der erste Punkt zuletzt habe aber Auftrieb gegeben: „Das haben die Jungs im Training gezeigt. Es wird schwer für den TSG, denn langsam wissen wir, wie der Hase läuft. Mit einem Sieg wären wir back in Business“, sagt Fender.