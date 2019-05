Marbach/Fußball Im schlimmsten Fall ist Sonntag alles vorbei

Im schlimmsten Fall steht der Abstieg schon nach dem Auswärtsspiel beim SV Leonberg/Eltingen am Sonntag (15 Uhr) fest. Denn verliert der FC und der TV Aldingen – derzeit auf Platz 14 – holt parallel gegen Heimsheim mindestens einen Punkt, dann ist alles vorbei, dann war die Aufholjagd in der Rückrunde, die den Schillerstädtern wohl nur wenige überhaupt noch zugetraut hatten, vergeblich. „Die Hoffnung lebt, aber wir wissen, dass es nur noch ein Strohhalm ist“, sagt FC-Trainer Niko Koutroubis. „Wir müssen selbst punkten und sind auf die Ergebnisse der anderen angewiesen. Aber es bringt überhaupt nichts, jetzt herumzurechnen. Als erstes müssen wir am Sonntag in Eltingen gewinnen, was schwer genug wird.“