Marbach/Fußball Gelingt ein Coup beim Tabellenführer?

Acht dieser Tore gehen auf das Konto von Pierre Fees, der damit die interne Wertung beim FC anführt. Ihm ist klar, dass „wir am Sonntag krasser Außenseiter sind. Aber spätestens bei den Champions-League-Spielen in dieser Woche sollte jeder gesehen haben, was im Fußball alles möglich ist, wenn man nur fest daran glaubt. Daher rechne ich mir auch in Kornwestheim etwas aus“, sagt Fees. Für ihn wird es übrigens das vorerst letzte Spiel in dieser Saison sein. Der junge Vater hat seit zwei Wochen Elternzeit und geht am Montag mit seiner Familie für etwa vier Wochen auf Reisen. „Das ist natürlich sehr bitter, da ich die Duelle gegen die direkten Konkurrenten verpasse. Aber das steht schon lange fest und war nun mal davon abhängig wie alt der Kleine ist. Doch die Jungs packen das auch ohne mich“, ist sich Fees sicher. Und zu einer möglichen Abstiegsrelegation wäre er wieder zurück.