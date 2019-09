Marbach/Fußball FC Marbach in Steinheim gefordert

Zum Derby kommt es zeitgleich zwischen dem B-Ligisten VfR Großbottwar

und A-Ligist SGV Murr.

„Wir wollen weiterkommen, ganz klar“, sagt Murrs Coach Marc Reinhardt, der nach dem Duell am Sonntag gegen Benningen nun auch auf seinen zweiten Ex-Verein trifft. „Ich freue mich darauf, bekannte Gesichter zu sehen“, sagt Reinhardt, der Spielern mehr Einsatzminuten geben möchte, die in der Liga eher hintenan standen. „So können sie sich zeigen.“ Abwarten muss er, wer zur Verfügung steht, denn „das Spiel gegen Benningen war physisch schwierig“. Während die Murrer also Liga-Spielpraxis in den Knochen haben, befinden sich die Großbottwarer noch in der Vorbereitung. Mehrere Spieler sind verreist, andere verletzt. Im Kader werden daher auch Akteure der zweiten Mannschaft stehen. „Ich erhoffe mir, dass wir das umsetzen, was wir zuletzt trainiert haben. Wenn das klappt und sich niemand verletzt, wäre ich zufrieden“, sagt VfR-Coach Thomas Rapp, für den die Liga klar Priorität hat.