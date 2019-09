Marbach/Fußball EgeTrans ist neuer Partner der FC Marbach-Jugend

Wie hoch der Betrag sei, mit dem man den Verein jährlich unterstütze, wollte keiner der Beteiligten verraten. Alle sprachen nur von einer „großen Summe“, die künftig zum einen in Trainingsklamotten, Bälle, Leibchen oder Trikots, aber auch in lizenzierte Trainer investiert werden soll. Stets in Absprache mit der Firma EgeTrans. Ziel sei es, „wieder alle Jugenden besetzt zu haben – im Idealfall sogar doppelt“, sagte Jochen Berger, zweiter Vorstand des Fördervereins, der den Deal eingefädelt hatte. „Das Tolle an diesem Sponsoring ist, dass es komplett in die Jugend geht. Das macht uns unsere Arbeit in der Jugend einfacher.“