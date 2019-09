Marbach/Fußball Duell der gemeinsamen Absteiger

TSV 1899 Benningen – TV Aldingen II, Sonntag 15 Uhr, Rasenplatz, Benningen

„Einen undankbaren Gegner“ sieht Trainer Thomas Lembeck in der TVA-Zweiten und erklärt: „Jetzt geht es gegen die Teams, die sich vermutlich eher hinten reinstellen.“ Bislang hatte der TSV dagegen nur Gegner, die man auf dem Papier in der oberen Tabellenhälfte erwartet. Anders gesagt: „Bis auf den FC Marbach haben wir schon gegen alle Favoriten gespielt“, so Lembeck. Neun Punkte und damit nur drei weniger als der Führende seien daher kein so schlechtes Zwischenergebnis, was auch der 3:0-Pokalsieg am Mittwoch gegen Bezirksligist MTV Ludwigsburg unterstrich. „Eine flüssige Leistung“, sah Lembeck dabei und hofft nun, „dass wir ohne Niederlage bis zur Winterpause kommen.“ KSV Hoheneck – GSV Pleidelsheim, Sonntag 15 Uhr, Kunstrasenplatz Kugelberg, Hoheneck

Überraschend gut ist mit zehn Punkten der Aufsteiger aus Hoheneck gestartet. „Sie erstaunen mich, zumal ich kaum einen ihrer Spieler kenne“, zieht auch GSV-Trainer Roberto Raimondo den Hut. Einen Zähler weniger hat seine Elf auf dem Konto. „Wir wollen uns aber mit einem Sieg im oberen Tabellendrittel festsetzen“, gibt Raimondo die Richtung vor. Immer besser komme nach langer Verletzung Aaron Hachmann in Tritt. „Zuletzt hat er es klasse gemacht, als er von der Bank kam“, lobt der Trainer. Allerdings habe der Angreifer mit Youngster Patrick Sirch nun einen echten Konkurrenten. GSV Erdmannhausen – FV Ingersheim, Sonntag 15 Uhr, Rasenplatz, Erdmannhausen

Zumindest auf eine Hinrunde im hinteren Teil der Tabelle ist inzwischen GSV-Trainer Andreas Eschenbach eingestellt: „Aufgrund der vielen Ausfälle sieht es so aus“, bestätigt er. Vordringlichstes Ziel sei es daher, „nicht abreißen zu lassen, und zwar am besten mit drei Punkten gegen Ingersheim“. Wieder an Bord hat der GSV nach dessen Gelb-Rot-Sperre seinen Torjäger Luca Heusel. Spielberechtigt wäre zudem auch wieder David Fögele, doch weilt dieser nun im Urlaub.