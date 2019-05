Prompt ging der SV Leonberg zweimal nach Eckbällen in Führung, als die Zuordnung in der FC-Abwehr nicht stimmte: Nach 26 Minuten kam Peter Damm frei zum Kopfball, nach 38 Minuten kam Marco Gritsch nach einer zu kurzen Abwehr freistehend aus zehn Metern zum Schuss. Doch der lauffreudige Nderim Misimi hielt seine Elf im Spiel: In der 32. Minute schloss er die erste gute Angriffsaktion des FC zum 1:1 ab, zwei Minuten vor der Pause nutzte er einen Abwehrfehler der Gastgeber zum 2:2-Ausgleich.