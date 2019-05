Marbach/Fußball Das letzte Bezirksliga-Heimspiel

Dafür, dass für den FC das Rennen schon im gelaufen ist, will Niko Koutroubis seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. „Der Einsatz und der Teamgeist haben gestimmt. Letztlich fehlten uns ein paar gestandene Bezirksligaspieler“, sagt der Coach. Kapitän Kordian Zieba, Routinier Pierre Fees oder Abwehrchef Baldino Oliveri waren wohl einfach zu wenige tragende Säulen. Letzterer wird am Sonntag übrigens wieder dabei sein, nachdem er zuletzt in Eltingen fehlte und schmerzlich vermisst wurde. Oliveri ist auch einer der Spieler, die Niko Koutroubis gerne weiter beim FC sehen würde. „Ganz oben steht natürlich Kordian Zieba. Ihn auch für die Kreisliga A zu halten, wäre enorm wichtig. Aber das gilt für Baldino Oliveri ebenso“, so Koutroubis, der selbst auch nach dem Abstieg bei den Schillerstädtern bleiben wird. „Ich habe ja einen Vertrag. Ich bin zwar damals unter anderen Bedingungen unterschrieben, war eigentlich davon ausgegangen, eine Mannschaft zu übernehmen, die oben mitspielen kann.“ Dennoch ist es für ihn keine Frage, dass er seine Arbeit auch in der kommenden Runde weiterführt.