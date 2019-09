Marbach/Fußball Benningen und Affalterbach gewinnen weiter

Dennis Kolder nach langem Ball (13.) und Davide Cappella per Vollyabnahme (44.) sorgten für den 0:2-Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff vergab Patrizio Mercante fahrlässig die Entscheidung, ehe Torjäger Michael Winke den SGV nach Freistoßflanke von Christian Krauß auf 1:2 heranbrachte (69.). „Mehr oder weniger im Gegenzug fällt aber das 1:3, womit die Luft wieder raus war“, ärgerte sich Reinhardt, denn bei einer Benninger Ecke war Philipp Lauer am zweiten Pfosten sträflich frei und konnte vollenden (74.). Die Hausherren mühten sich in der Folge zwar, wurden aber nur selten zwingend. Der TSV ließ hingegen noch etliche Konteroptionen liegen. Schon in der Nachspielzeit verkürzte Krauß per direktem Freistoß auf 2:3, aber anschließend pfiff der Unparteiische gar nicht mehr an.