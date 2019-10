Marbach Flüchtlings-Aufnahme nicht überstürzen

Hendrik Lüdke von Puls hielt hingegen wenig davon, den Beschluss zu vertagen. „Es geht um Menschen in höchster Not, und insoweit müssen wir eben enger zusammenrücken und an die Bürgerschaft appellieren, Wohnraum zu vermieten, gegebenenfalls Wohncontainer anmieten oder diese hilfsbedürftigen Menschen in Gasthöfen unterbringen“, erklärte er. Außerdem seien es nur wenige Geflüchtete, die die Stadt zusätzlich aufnehmen müsste. „Wir sprechen von einer Zahl von unter zehn Menschen“, pflichtete Sebastian Engelmann von den Grünen bei. Man müsse auch keine Angst haben, dass irgendein Mensch in Not urplötzlich in der Stadt auftauche. Jeder Flüchtling müsse ein rechtsstaatliches Asylverfahren durchlaufen. Engelmann plädierte dafür, dem Puls-Antrag zu folgen. „Wir können damit als Stadt Marbach ein Zeichen setzen, welche Werte uns wichtig sind.“