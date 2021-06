Marbach feiert die Rezertifizierung Faires Angebot ist voller Erfolg

Doch auch Informationen rund um die Aktivitäten der Steuerungsgruppe waren gefragt. „Wir sind neu zugezogen nach Marbach“, sagte ein junger Mann, der in Begleitung seiner kleinen Tochter an den Stand kam, „ich interessiere mich für die Arbeit der Gruppe.“ Aber auch in seiner Funktion als Lehrer am Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein sei er am Engagement für fair gehandelte Produkte interessiert und wolle dieses Thema in seiner Schule einbringen. Andrea von Smercek, in der Stadtverwaltung für das Bürgerschaftliche Engagement verantwortlich, gab ihm die gewünschten Informationen und versprach, einen Kontakt zum Friedrich-Schiller-Gymnasium herzustellen. Dort widmet sich die Fairtrade-AG dem Thema und hat ein regio-faires Kochbuch herausgebracht, das ebenfalls in die Tasche gepackt war.