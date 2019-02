Marbach Europäische Idee lebt von Begegnungen

Das Angebot kommt bei Daniel Hofsäß, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, gut an. „Wir vermitteln auch Euro-Bogys für Schüler, die eine Woche in Washington/Missouri oder in L’Isle Adam verbringen wollen“, erzählt er, der seit etwas fünf Jahren als Vize von Ute Rößner fungiert. Die wiederum hält große Stücke auf ihren Stellvertreter: „Er ist sehr zuverlässig und bei Besuchen immer bis zum Schluss da.“

An Arbeit mangelt es den Organisatoren im Partnerschaftskomitee nicht. Sie kümmern sich vor allem um Besuche. In diesem Jahr kommt wieder eine Delegation aus L’Isle-Adam im September. „Wir besuchen uns jährlich immer im Wechsel“, sagt Ute Rößner. Die Partnerschaft mit den Franzsosen besteht am längsten, nämlich seit 1987. „Sie wird am meisten gelebt“, so Rößner, die – ohne Französisch zu sprechen – immer mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt in dem Pariser Vorort vertreten ist.

Lebendig bleibt auch in Zeiten eines Donald Trump die Verbindung in die Republikaner-Hochburg Washington/Missouri. „Wir blenden die Politik einfach aus und freuen uns aneinander“, sagt die Sozialdemokratin. So fliegen in diesem Jahr drei Jugendliche zum Bogy in die USA, und 2020 werde man das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft miteinander feiern. Begegnungen mit Menschen statt großer Politik, das ist auch das Rezept bei den Treffen mit Türken und Chinesen.Apropos Asien: Das Jahr 2020 wird auch das 20-Jahr-Jubiläum der Partnerschaft mit dem chinesischen Tongling mit sich bringen. Dass dann Dolmetscher zur Verfügung stehen werden, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium Chinesisch unterrichtet wird.