Die Polizei hatte einen 24-jährigen Gambier verhaftet, in dessen Zimmer der Brand ausgebrochen war. „Er ist in einer Psychiatrie untergebracht“, informiert Widenhorn. Auch im Fall des Feuers in einer Unterkunft in Kornwestheim war der Mann ins Visier der Polizei geraten: Es bestand der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Dieses Verfahren wurde mangels Beweisen eingestellt. Zwar gab es eine Vermutung hinsichtlich eines Heizlüfters, „aufgrund des Zerstörungsgrads konnte die genaue Brandursache aber nicht zweifelsfrei eingegrenzt werden“, so Heiner Römhild von der Staatsanwaltschaft Stuttgart.