Marbach Einbrecher im Krankenhaus

Marbach - Ein wegen der Hitze geöffnetes Fenster hat ein unbekannter junger Mann genutzt, um in der Nacht zum Freitag gegen 2.40 Uhr in ein Patientenzimmer auf der Inneren Medizin des Marbacher Krankenhauses einzusteigen. Dazu musste er lediglich ein Fliegengitter entfernen, da sich das Zimmer wegen der Hanglage im Erdgeschoss befindet. Trotz der nachtschlafenden Stunde bemerkte ein Patient den Einbrecher und drückte den Alarmknopf. Wenig später überraschte eine Krankenhausmitarbeiterin im Flur den Unbekannten, der daraufhin in den Keller flüchtete.