Marbach Einblick in die Welt der Literatur

Marbach - Mit vielfältigen Eindrücken dürfte Muhterem Aras am Montagnachmittag von ihrem Besuch in Marbach zurück nach Stuttgart gefahren sein. Die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags war auf die Schillerhöhe gekommen, um das Deutsche Literaturarchiv (DLA), das Schiller-Nationalmuseum und das Literaturmuseum der Moderne (LiMo) zu besichtigen. Dort hatte man sie gerne empfangen: Eineinhalb Stunden nahmen sich unter anderem die DLA-Direktorin Sandra Richter und der stellvertretende Leiter der Abteilung Archiv, Jan Bürger, Zeit, um der 53-Jährigen aus der Partei der Grünen einen Eindruck zu vermitteln. Die Landtagspräsidentin bereute die Fahrt in die Schillerstadt nicht: „Hier wird tolle Arbeit geleistet. Die Eindrücke waren sehr interessant, müssen sich aber erst setzen.“