Marbach Ein Spitzensportler wird zum Alleinunterhalter

Marbach - Gar schüchtern machte sich das orangefarbene Shirt im Hintergrund aus, das für den MZ-3athlon wirbt. Direkt vor dem textilen Werbeträger nämlich saß Thomas Hellriegel. Der hat in der Triathlon-Welt so ziemlich alles abgeräumt, was es dort zu holen gibt. 1997 stand er etwa zum ersten Mal auf dem Gewinnertreppchen des Ironman World Championship in Hawaii und holte sich als erster Deutscher den Sieg über eine Langdistanz von 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Zweimal Silber, einmal Bronze schmücken seine weitere Bilanz bei dem weltweit anspruchsvollsten Ausdauerwettkampf, bei dem er insgesamt 16 Mal gestartet ist und dort allein acht Mal unter den zehn Besten war.