Marbach Die Weihnachtszeit wird nochmal lebendig

Marbach - Schulleiter Tobias Bökle ist die Erwartungsfreude am Donnerstagmittag schon anzusehen. Denn die Schüler der Theater-AG an der Marbacher Uhlandschule haben gemeinsam mit der Theaterpädagogin vom Verein KulturWelt in Ludwigsburg, Susanne Piwonka, ein wahres „Überraschungspaket“ geschnürt.