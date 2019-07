Marbach Die Seele an die Orgel verschenkt

Marbach - Lediglich halb gefüllt haben die Besucher die Stadtkirche, die am frühen Sonntagabend kühlender Ort und akustisches Labsal zugleich war. Denn vor der Hitze entflohen, lud das Kirchenschiff die Zuhörer alsbald zu einem entzückenden Orgelerlebnis mit Jan Doležel ein. Der in Pilsen geborene Organist zeigte in Marbach einmal mehr seine meisterliche Fähigkeit, das Instrument – in diesem Fall die Lieb-Orgel – zum Erstrahlen zu bringen. Schön ist in der Stadtkirche, dass der „Arbeitsplatz“ des Organisten, gut sichtbar für das Publikum, in dessen Blickrichtung liegt und nicht wie so häufig im Rücken und hoch droben. Jan Doležel hat sich in der Schillerstadt bereits einen Namen gemacht, weil er schon mehrfach den Marbacher Orgelsommer durch sein konzertantes Geschick in der Alexanderkirche begleitet hat.