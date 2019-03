Marbach Der erste Widerspruch ist eingelegt

Die 40 Kinder, die nicht auf das FSG gehen dürfen, kommen alle nicht aus dem Stamm-Einzugsgebiet, erläuterte Schulleiter Christof Martin im Verwaltungsausschuss am Donnerstagnachmittag. Der eine Widerspruch werde derzeit geprüft, so Martin. Und zwar in Zusammenarbeit von Regierungspräsidium Stuttgart und Schule. „Wir müssen klären, ob es Sachverhalte gibt, die wir nicht wussten und die die Lage verändern“, so Martin.