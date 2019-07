Marbach Das Hämmern und Klopfen an den Schulen beginnt

Das Paket, das die Stadt nun geschnürt hat, umfasst den Aufbau von acht Containern für den Unterricht, eine Fluchttreppenanlage sowie die dafür erforderlichen Rohbauarbeiten. Wobei das Angebot für die Treppenkonstruktion erst in ein paar Tagen geöffnet wird, sodass der Ausschuss zunächst das Okay für die beiden anderen Gewerke gab. Den Rohbau wird die Firma Langjahr Bau aus Kirchheim am Neckar für 177 000 Euro erledigen. Die Unterrichtsräume in Modulform vermietet die Algeco GmbH aus Kehl für 405 000 Euro. Unterm Strich liege man damit im Augenblick etwa 40 000 Euro über dem Planansatz, erklärte der Bauamtsleiter Dieter Wanner. „Wir haben aber immer noch die Hoffnung, dass sich angesichts der im Raum stehenden Gesamtsumme am Ende alles in Wohlgefallen auflöst“, fügte er hinzu.