Marbach „Charlotte“ kommt ins Rollen

Marbach - Lindgrün ist die Hoffnung, der Frühling und nun auch „Charlotte“. Das erste Marbacher Lastenrad kommt ins Rollen. Stadtrat Ernst Morlock taufte es in Stellvertretung von Bürgermeister Jan Trost in einer fröhlichen kleinen Feier am Samstagmittag am Marktbrunnen und gab damit das Gefährt zur Nutzung für die Bürger der Stadt frei. Er stellte die Frage: „Wie macht man so etwas bei einem Fahrrad?“ Die Lösung, passend zum heißen Wetter, lieferte Andreas Sieber von der Interessengemeinschaft „Lastenrad Marbach“. Kindern wurden mit Wasser gefüllte kleine Ballons in die Hand gedrückt. Das folgende Bombardement hat „Charlotte“, die nach der Frau von Friedrich Schiller benannt ist, nur wenig nass gemacht.