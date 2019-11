Marbach/Bottwartal Newsletter aufs Smartphone – über Push und Telegram

Und wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen wollen? Dann senden Sie einfach eine Nachricht mit dem Wort "Stop" und löschen unsere Nummer aus Ihren Kontakten. Daraufhin bekommen Sie keine weiteren Nachrichten mehr von uns.

Datenschutz

Zur Erbringung des Telegram-Newsletters nutzen wir den Dienst der Whappodo.com! GmbH. Im Auftrag der Marbacher Zeitung als Betreiber der Website wird die Whappodo.com! GmbH Ihre Telefonnummer nutzen, um Ihnen den Telegram-Newsletter-Dienst zu erbringen. Des Weiteren kann die Whappodo.com! GmbH weitere bei Telegram hinterlegte personenbezogene Daten erheben, insbesondere den bei Telegram hinterlegten Vor- und Nachnamen, das Endgerät, Profilbild und Nachrichten/Bilder, welche Sie über Telegram an uns senden.

Weitere Informationen sowie die Datenschutzerklärung der Whappodo.com! GmbH finden Sie hier: https://www.whappodo.com/de/datenschutz

Zur Erbringung des Telegram-Newsletter-Dienstes nutzt die Whappodo.com! GmbH den Messenger Dienst Telegram. Telegram erhebt für die Erbringung des Telegram-Newsletter-Dienstes eigenständig Daten. Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Telegram sowie die dortige weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezügliche Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Telegram. Die Datenschutzhinweise von Telegram finden Sie hier: https://telegram.org/privacy.

Wenn Sie sich für unseren Telegram-Newsletter angemeldet haben, speichern wir ausschließlich Ihre Nutzer-ID. Die Nutzer-ID wird für die Zustellung der Telegram-Benachrichtigung verwendet. Wir geben Ihre Nutzer-ID nicht an Dritte weiter. Ihre Nutzer-ID ist für andere Abonnenten unseres Newsletters nicht sichtbar und diese können Ihnen auch keine Telegram-Nachrichten senden, da es sich hier nicht um eine Gruppe, sondern um eine Broadcast-Liste handelt.

Wir senden von Montag bis Sonntag am Nachmittag gegen 17 Uhr eine Nachricht mit ca. vier bis fünf Links. Bei besonderen Anlässen (z. B. sportliche, weltpolitische Ereignisse) können zusätzliche Nachrichten verschickt werden.



Zum Abbestellen des Telegram-Newsletters senden Sie einfach eine Nachricht mit dem Wort "Stop" oder löschen Sie unsere Nummer aus Ihren Kontakten. Alternativ können Sie jederzeit Ihre Daten löschen, indem Sie folgenden Text (Groß- und Kleinschreibung ist unbedeutend) an uns schicken: "Alles löschen". Beachten Sie bitte, dass wir Ihnen aus technischen Gründen keine Bestätigung über die Löschung über denselben Messenger-Kanal senden können. Sie können sich auch jederzeit wieder bei unserem Dienst anmelden. Daraufhin erhalten Sie keine weiteren Nachrichten mehr von uns. Sie können auch einfach pausieren - etwa während Ihres Urlaubs. Dann schicken Sie eine Telegram-Nachricht mit dem Wort "Pause" an uns. Der Newsletter setzt dann so lange aus, bis Sie wieder "Start" schreiben. Sollten Sie den Messenger-Dienst nicht mehr nutzen und sich zum Beispiel mit dem Wort "Stop" oder "Pause" im Falle eines Broadcast-Abos abmelden, oder wenn die Kommunikation mit uns Ihrerseits eingestellt wird, werden alle Daten automatisch nach 30 Tagen gelöscht.

In den vorgenannten Datenverarbeitungsvorgängen und in den damit verfolgten Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse.

Rechtsgrundlage für die vorgenannten Datenverarbeitungsvorgänge sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO sowie Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DS-GVO.

Die komplette Datenschutzerklärung der Marbacher Zeitung finden Sie hier.