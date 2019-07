Marbach/Bottwartal Kopfzerbrechen über „Flach“ und „Rund“

Kopfzerbrechen bereitet manchem Neuankömmling im Landkreis Ludwigsburg das System „Flach“ und „Rund“. In die Papiertonne dürfen nämlich auch Folien und Styropor. In „Rund“ kommen dann alle Verpackungen wie – flach gedrückte! – Tetrapacks, sauber ausgelöffelte Joghurtbecher, Glas und Metall wie Aluschalen und -folie. Die Restmüllmenge im Landkreis Ludwigsburg ist in den letzten Jahren von mehr als 70 000 Tonnen auf 65 000 Tonnen zurückgegangen, die Summe der gesammelten Wertstoffe ist in den Bereichen Altmetall, Elektroaltgeräte und vor allem Biogut um einige Tonnen gestiegen. Insgesamt ist die Müllmenge auf 195 000 Tonnen leicht angestiegen. „Generell werden alle Stoffe der Wiederverwertung zugeführt, so Markus Klohr, Pressesprecher der AVL. Dies betreffe insbesondere Papier und Kartons. „Beim Biogut ist es noch besser, das wird zurzeit noch kompostiert, ab voraussichtlich Herbst wird aber eine Vergärungsanlage in Betrieb genommen, sodass wir daraus Energie machen können. Gar nicht so wenig – die Leistung entspricht etwa der von vier mittelgroßen Windrädern.“ Der Restmüll werde verbrannt, so der AVL-Sprecher.