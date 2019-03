Marbach/Bottwartal - Das Sturmtief Bennet ist am Montag auch über Marbach und das Bottwartal hinweggefegt. Zu großen Schäden kam es bis jetzt jedoch nicht, niemand wurde verletzt. Sowohl das Polizeipräsidium Ludwigsburg, als auch die Präsidien in Heilbronn und Aalen meldeten nur kleinere Schäden. Die Polizei und die Feuerwehren rückten im Laufe des Tages zu umgestürzten Bäumen, abgebrochenen Ästen und herabgefallenen Dachziegeln aus. In Marbach fiel am Nachmittag ein Stromverteilerkasten um. Laut dem Wetterexperten Yannick Garbe waren die Böen zwischen 16.30 und 16.45 am stärksten. In Oberstenfeld hätten sie eine Geschwindigkeit von bis zu 75 Stundenkilometern, in Erdmannhausen von bis zu 79 Stundenkilometern und in Mundelsheim von bis zu 58 Stundenkilometern erreicht.