Seit einigen Wochen werden unter dem Logo „Krügele brennt“ die im Hals nachbrennenden Erzeugnisse in Murr vertrieben. Denn Philipp Krügele hat mit einem Brennerkurs an der Lehr- und Versuchsanstalt in Weinsberg sein bislang vorhandenes Wissen aufgesattelt und ehrgeizig sein Ziel verfolgt: „Wenn, dann will ich es richtig machen.“ Gemeinsam mit weiteren 27 Teilnehmern seines Jahrgangs hat Krügele sich in Weinsberg über zwei Jahre hinweg, nebenberuflich in den Wintermonaten November bis März, einem umfangreichen Lehrplan gegenüber gesehen.