Marbach/Bottwartal Der Klimawandel erreicht das Bottwartal

Marbach/Bottwartal - Der Klimawandel ist derzeit in aller Munde. Ein komplexes Thema mit vielen unterschiedlichen Meinungen und Stimmungen. Kaum ein anderes Thema polarisiert aktuell so stark wie dieses. In der heutigen Zeit gibt es unzählig viele Informationen, zu jeder Tageszeit per Knopfdruck abrufbar. Dabei fällt es schwer, einen Überblick zu behalten und zu differenzieren. Schauen wir zurück: Im Laufe der Erdgeschichte gab es etliche massive Klimaschwankungen. Angefangen von Warmzeiten bis hin zur völligen Vereisung des Planeten. Die Aktivität der Sonne und starker Vulkanismus hatten dabei großen Einfluss. Aktuell befinden wir noch immer in einem Eiszeitalter, welches vor rund 2,6 Millionen Jahren begonnen hat. Innerhalb dieses Eiszeitalters gab es wiederum zahlreiche Kalt- und Warmphasen. Die letzte Warmphase hat vor rund 11 000 Jahren begonnen und hält bis heute an (Holozän). Unsere Klimageschichte auf der Erde erstreckt sich über sehr lange Zeiträume, die man sich nur schwer vorstellen kann. Und genau dadurch unterscheidet sich die aktuelle Klimaerwärmung von der Vergangenheit.