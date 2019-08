Marbach/Bottwartal Dem Trollinger war’s zu heiß

Auch Immanuel Gröninger, Zweiter Vorstandsvorsitzender bei den Bottwartaler Winzern, berichtet von Schäden durch Sonnenbrand an Trollingertrauben in den Weinbergen der Mitglieder. „Aber die Schäden sind zu kompensieren“, gibt er sich gelassen. Ansonsten sehe es sehr gut aus in den Weinbergen. „Der Regen kam nach der Trockenheit im Juni und Juli gerade noch rechtzeitig.“ Auch Dieter Waldbüsser, Seniorchef des gleichnamigen Kleinbottwarer Weinguts, vermeldet Schäden durch Sonnenbrand. „Der Trollinger ist durch seine dünne Haut am empfindlichsten.“ Zwischen zehn und 15 Prozent der Trauben sind kaputt, schätzt er. Von Hand muss das geschädigte Lesegut, das nicht schon von alleine vom Rebstock gefallen ist, herausgeschnitten werden. Das bedeutet Mehrarbeit. Nach der Blüte nicht so stark entlauben wäre eine Möglichkeit, die Trauben besser vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Allerdings sorgen eine bessere Lichteinwirkung und Durchlüftung am Ende ja auch wieder für eine bessere physische Qualität der Traube.