Linie 457 Marbach-Marbach Süd-Hörnle

Die bisherige Linie 364 (Marbach-Rielingshausen-Aspach) wird in die Stadtverkehrs-Linie 457 integriert, sodass die Busse vom Hörnle ab Marbach Bahnhof weiter in Richtung Rielingshausen fahren. Zwischen Marbach und Rielingshausen sind die Busse künftig montags bis freitags bis etwa 1 Uhr nachts im Halbstunden-Takt im Einsatz. Am Wochenende gilt ein durchgehender Stunden-Takt (bisher Zwei-Stunden-Takt). Zudem fahren die Busse auf dem Abschnitt zwischen Marbach Bahnhof und Hörnle häufiger: Im Busverkehr gibt es einen Viertelstunden-Takt, montags bis samstags einen durchgehenden Halbstunden-Takt. An Sonn- und Feiertagen werden die Busse durchgehend stündlich (statt bisher zweistündlich) fahren. Linie 460 Beilstein-Oberstenfeld-Großbottwar-Steinheim-Murr-Marbach

Der Halbstunden-Takt der Linie durch das Bottwartal wird ausgeweitet und gilt künftig montags bis samstags bis etwa Mitternacht. Auch an Sonn- und Feiertagen wird tagsüber ein Halbstunden-Takt auf der Linie eingeführt.