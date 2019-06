Marbach Bierfeschdle und exklusive Bierprobe beim Musikverein

Doch damit nicht genug. Neben dem Bierfeschdle gibt es an diesem Wochenende auch ein exklusives Bier-Tasting mit Biersommelier Sokrates Sirtmatsis. Er reist am Samstagabend, 29. Juni, extra nach Marbach. Verkostet werden acht besondere Biersorten in Begleitung passender Delikatessen und besonderer Senfsorten. Die Kosten betragen 18 Euro pro Person, das dazugehörige Bierwissen wird natürlich auch nicht fehlen, verspricht der Veranstalter. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Teilnahme am Tasting nur mit Anmeldung möglich.