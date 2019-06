Marbach Ausflug nach „Wuselburg“ für den guten Zweck

Deutlich werden dürfte das auch bei der Lesung am Sonntag. „Das wird ein Debüt und ein neues Erlebnis. Ich bin gespannt darauf, wie das verlaufen wird. Ich denke, das Publikum wird Fragen stellen, was vielleicht auch interessanter wäre, als das reine Vorlesen.“ Rall gefällt es leicht, etwas neu auszuprobieren. „Es ist schon immer mein Bedürfnis, immer wieder etwas ganz anderes zu tun oder auch etwas zu wagen, das so gar nicht dem Alltäglichen entspricht“, schreibt er im Vorwort. Verbinden möchte er das mit dem guten Zweck. So kommt der Erlös aus dem Verkauf des Buches, das 20 Euro kostet, vollständig dem Missionswerk Cantino de Céu in Brasilien zugute, die der Marbacher Verein „Stückchen Himmel“ unterstützt. „Die Kinder aus den Favelas werden dort blendend geschult. Würde es das nicht geben, würden viele Prostituierte, Putzfrauen, Müllsammler oder einfache Hilfsarbeiter werden. Jetzt wollen sie Advokat, Meeresbiologe oder Tierarzt werden“, sagt Rall, der Vorsitzender des Vereins ist und mehrfach in Brasilien war, wo er prägende Eindrücke sammelte. „Die Kinder leben in menschenunwürdigen Verhältnissen in der Hölle und finden in der Einrichtung tatsächlich ein Stückchen Himmel vor. Es sind fröhliche Kinder, die sonst zum Großteil unerwünscht sind. Entsprechend betteln sie um Zuneigung, selbst wenn es nur darum geht, ihnen einmal übers Haar zu streichen.“