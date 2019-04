Marbach Augen auf alles, was Räder hat

Marbach - Das Frühjahr gilt als gute Zeit für den Autokauf. Und so war denn auch die Auto- und Motorradausstellung des Motor-Sport-Club (MSC) Marbach auf dem Parkplatz am Sportgelände in diesem Jahr wieder gut besucht. Hier konnte man sich auf kleinem Raum einen guten Überblick über die neuesten Modelle bekannter und weniger bekannter Marken verschaffen, Probe sitzen oder einen Blick unter die Motorhaube und in den Kofferraum werfen. Für viele eine Gelegenheit, mal ganz unverbindlich zu schauen, was als nächstes Auto in Frage kommen könnte. Unter den Ausstellern fanden sich auch Versicherer, Sachverständige oder Zubehörhändler.