Marbach Aufzüge ja – aber wenn, dann beim Kino

Marbach - Seit acht Jahren bietet die Peick FörderSysteme GmbH vollautomatische Fahrsysteme an. Das Unternehmen, das auf die Entwicklung, Fertigung, Montage und Wartung fördertechnischer Anlagen spezialisiert ist, hat seinen Sitz in Rielingshausen und beschäftigt 45 Mitarbeiter. In den Kommunen gebe es immer weniger vernünftige Parkflächen, so Michael Kastel von der Peick GmbH im Gemeinderat. Um konventionelle Systeme umsetzen zu können, brauche man allein schon für das Auf- und Abrampen viel Platz – der jedoch oft nicht vorhanden sei. Die Modullösung, die das Unternehmen Peick anbietet, sei aber nicht nur platzsparend, sondern auch umweltfreundlich. Denn unter anderem entstünden keine Emissionen durchs Ein- und Ausparken. Für den Standort Grabenstraße stellte Kastel eine Planung mit insgesamt zehn Modulen vor. Angefahren werden die Module, die wie eine herkömmliche Garage aussehen, von einer Zufahrt in der Mitte der Fläche. „100 Plätze lassen sich hier freundlich in die Umgebung platzieren“, so Kastel. Verteilt auf mehreren Ebenen bis in eine Tiefe von zwölf Meter. Die Einfahrt könne unterschiedlich gestaltet werden – etwa mit weißem Milchglas. Außerhalb der Einfahrtsbereiche könnten Grünflächen geschaffen werden.