Marbach Auf Augenhöhe mit den Athleten

Marbach - Vom Ufer aus wirkt alles so ästhetisch. So elegant, so leicht. Wie das schmale Boot durchs Wasser schneidet, zwei Oberkörper, die synchron vor- und zurückschnellen, vier Ruderblätter, zwei rechts, zwei links, die ein- und austauchen, ohne Spritzer, ohne Fehler. Wie eine gut geölte Maschine gleiten die Doppelzweier in der Klasse Junioren-Mixed bei Sommerwetter im Herbst an diesem Samstagnachmittag durch den Neckar bei der 53. Ruderregatta in Marbach. Im Boot sieht’s anders aus. Da wird gepumpt und gekeucht. Die Arme brennen, die Oberschenkel sind schwer wie Blei, die Lunge ist leer, das Herz hämmert, das Laktat lähmt. Die Zuschauer bekommen davon wenig mit und sehen nur die geschmeidigen, fließenden, aufeinander abgestimmten Bewegungen, die das Rudern so faszinierend machen.