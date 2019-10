Marbach Arbeiten am Pfundhaus gehen weiter

Man könne davon ausgehen, dass der Bereich an der Marktstraße, als der Ausbau des Herrensitzes zur Burg und die Stadtgründung um die Mitte des 13. Jahrhunderts erfolgte, mit zu den ersten gehörte, der aufgesiedelt wurde. In einem Erdkeller zeigen sich an der Sohle mehrere Laufhorizonte, sodass davon ausgegangen wird, dass dieser über längere Zeit in Nutzung war. In diesem Keller wurde außerdem ein Um- oder Ausbau erfasst, da die nördliche Kellerwand später aus Stein ausgeführt wurde. Die Aufgabe des Kellers steht wohl in Zusammenhang mit einem Brandereignis. Zumindest war dieser mit massivem Brandschutt verfüllt und darüber hinaus flächig ausplaniert. Der Keller ist ersten Schätzungen zufolge ins 14. Jahrhundert zu datieren.