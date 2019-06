Marbach Appell für Verbot von Atomwaffen

Jahr für Jahr ließ die Stadt Marbach am 8. Juli die Flagge des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“ hissen. Das wird vorerst aber nicht mehr möglich sein, wie Bürgermeister Jan Trost in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag erklärte. Die Masten mussten nämlich nun abgebaut werden, damit die Feuerwehr im Notfall freie Fahrt in die Marktstraße hat. Seine Unterschrift setzen wird der Bürgermeister nun aber unter einen Städteappell der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN). Der soll Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit diese möglichst zeitnah den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet. Bislang haben sich schon 27 Städte und Gemeinden in Deutschland an dieser Aktion beteiligt.