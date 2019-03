Marbach Altstadt soll nicht weiter vergammeln

Seit Jahrzehnten sei in die Innenstadt nicht investiert worden, erklärte Hendrik Lüdke von Puls. Der kommunale Wille, die Fußgängerzone zu sanieren, sei Quelle für das Entwicklungskonzept. Dieses sei in der Bevölkerung nicht unumstritten. Die Ideen der Bürger, die bei der Infoveranstaltung im Februar vorgebracht wurden, seien nicht in der Imakom-Vorstellung im Gemeinderat aufgenommen worden, kritisierte Lüdke. „Dennoch müssen wir Stadträte nun entscheiden, was wir mit diesem Entwicklungskonzept machen, für das wir immerhin 30 000 Euro ausgegeben haben. Nichts tun ist keine Alternative. Wir können nicht weiter zusehen, wie unsere grundsätzlich schöne Altstadt weiter vergammelt.“ Puls wünsche sich mehr Grün in der Fußgängerzone. „Besonders Bäume.“ Ziel müsse sein, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. „Und wenn uns das gelingt, dann kommt mehr Gewerbe, jedenfalls leichter in die Innenstadt.“

Stichwort Verkehr und Parkplätze. Maßnahmen zum Radverkehr und einer Verbesserung fehlten bei der Prioritätenempfehlung von Imakomm, monierte Lüdke. Dabei müsse Ziel sein, dass Marbach eine maximal mögliche fußgänger – und radfahrfreundliche Stadt wird.

Entschieden lehne Puls die Maßnahmen zum Stellpatzangebot ab. Als Schnellmaßnahme würden Parkplätze an Stelle des alten Kinos vorgeschlagen. Doch zum ehemaligen Kino sei noch ein Puls-Antrag zum Haushalt 2015 offen und es gebe zwei Gemeinderatsbeschlüsse, die dem derzeit entgegenstünden. „Weder die Voraussetzung, dass das Pfundgebäude saniert wurde, noch das Vorliegen der Machbarkeitsstudie wegen weiterer Parkplätze auf dem Gelände des ehemaligen Kinos sind gegeben.“ Für Puls gelte: keine zusätzlichen Parkplätze wie beispielsweise an der Stelle des ehemaligen Kinos.

Stadtplanung und Verkehrsplanung gingen Hand in Hand, das habe Boris Palmer bei seinem Auftritt vergangene Woche in der Stadthalle sehr gut dargelegt, erinnerte Sebastian Engelmann. „Wir können nicht über Parkplätze diskutieren, solange wir immer noch nicht das gesamte Parkierungskonzept haben. Das Gefühl, dass vielleicht Parkplätze benötigt werden, weil ich subjektiv den Eindruck habe, ist eben keine Analyse. Deshalb brauchen wir die als ersten Schritt“, betonte er.

Heinz Reichert von der SPD forderte innenstadtnahe, kostenlose Parkplätze – „ohne jetzt im Detail festzulegen, wo sie genau liegen“ – und gute Zugänge für den Radverkehr und die Fußgänger.

Bei der Lösung des Parkierungsproblemes müssen die Bedürfnisse der Fußgänger und Radfahrer berücksichtigt werden, dafür sprach sich auch Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern aus. In einer Innenstadt mit Wohlfühlqualität sei für fahrende Autos kein Platz. Allerdings könne dies nur funktionieren, wenn die Bürger bequem in die Stadt kommen können. Zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto bis dicht vors Zentrum. „Wir brauchen rasch zentrumsnahe Parkplätze und Abstellmöglichkeiten für Räder.“ Er wünsche sich eine Tiefgaragenlösung wie von Nicole Schmidt vorgeschlagen – entweder in der Grabenstraße oder am König-Wilhelm-Platz. Und man brauche ein Parkierungskonzept. Die Verwirklichung dauere lange, sofort könne man jedoch den Schandfleck Kino abreisen und für Parkplätze einebnen. „Da verschenken wir uns gar nichts. Egal, was auf dem Areal entstehen soll. “