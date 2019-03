Marbach Altstadt ist für Autos von außerhalb tabu

Montiert wurden die Verkehrszeichen am Cottaplatz, an der Bärengasse und in der Ludwigsburger Straße. Damit ist aber nicht nur das Durchfahrtsverbot in Kraft getreten. Auf den Schildern ist darüber hinaus zu lesen, dass Lastwagen, die mehr als 7,5 Tonnen auf die Waage bringen, generell nicht mehr in die City pendeln dürfen. Ferner gibt es jetzt aus Richtung Cottaplatz kommend kurz vor dem Pfundhaus gar kein Durchkommen mehr in der Niklastorstraße. Aus Richtung Ludwigsburger Straße darf nur noch Lieferverkehr die mobile Absperrung auf Höhe des Rathauses passieren.