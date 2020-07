Marbach/Affalterbach Viertelfinale unter Corona-Bedingungen

Bereits um 15 Uhr muss am Sonntag Ligakonkurrent TSV Affalterbach

ebenfalls im Pokalviertelfinale beim A2-Ligisten TSV Münchingen antreten. Trainer Mauro Pedace sagt aber ganz klar: „Das Spiel ist nicht so wichtig. Wobei der Stellenwert bei der Mannschaft anscheinend höher ist als bei mir.“ Man sei aber erst so kurz im Training, „dass von fit keine Rede sein kann“, betont der Coach. „Aber ich vermute mal, dass das allen anderen Mannschaften ähnlich gehen wird. Mal schauen, was das wird.“