Marbach 4200 Kilometer durch die Wildnis

Doch warum nimmt das Paar überhaupt all diese Mühe auf sich? Zum einen sei die Tour, die bis in den Herbst dauern soll, ganz klar eine „Herausforderung und Neuland“ formuliert es Oliver Heise für sich: „Ich will mich einfach darauf einlassen und sehen, was das Leben ohne Annehmlichkeiten mit mir macht.“ Denn ihrem Leben in Marbach ist das Paar keineswegs überdrüssig, betont Sabine Willmann: „Ich sehe diese Reise nicht als Ausstieg, sondern als Umstieg. Und zwar auf ein Leben, das sich darin auszeichnet, mit der Natur zu gehen und nicht gegen sie.“ Diese Naturverbundenheit treffe auch generell die Neigung der Filmemacherin, die sich Jahr für Jahr maßgeblich am NaturVision-Filmfestival beteiligt. Ob sie selbst auf ihrer Wanderung auch drehen wird, lässt Willmann offen.