Marbach - Am vergangenen Wochenende startete der TV Marbach mit einer deutlichen 68:89-Niederlage gegen den TSV Kupferzell in die neue Saison der Basketball-Landesliga. Am Sonntag um 17 Uhr steht nun gleich das nächste Heimspiel an. Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen verlor zwar sein erstes Saisonspiel knapp mit 74:77 gegen die Spielgemeinschaft aus SV Fellbach und Rot-Weiß Stuttgart. Unterschätzen darf man den Neuling aber keinesfalls.