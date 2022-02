Maler Erich Heckel Zerstört geglaubtes Werk in Stuttgart entdeckt

Stuttgart - Restauratoren haben ein zerstört geglaubtes Werk des Expressionisten Erich Heckel (1883-1970) in Stuttgart entdeckt. Das Bild „Die Bedini-Truppe“ von 1931 befand sich auf der verdeckten Leinwandrückseite eines anderen Werks („Landschaft im Nahetal“, 1938), so die Landesbank Baden-Württemberg. Heckel hatte die Rückseite demnach auf einer Holzplatte befestigt und vergessen. Die Restauratoren arbeiteten im Rahmen einer Jubiläumsausstellung der LBBW im Stuttgarter Kunstmuseum an den Bildern. Das Museum will das wiederentdeckte Werk ab dem 11. Februar zeigen.