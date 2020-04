Maker helfen in der Coronakrise Atemhilfe selbst gebaut

Nicht die erste Revolution

Seit Wochenbeginn gibt es eine erste Testmaschine. Guido Burger hofft, dass ein einsatzfähiges Gerät schon im Juli nachgebaut werden kann: „Dann könnte die Not etwa in Afrika besonders groß sein.“ Für solche Einsätze seien die Geräte gedacht – nicht für die hiesige Intensivmedizin und auch nicht als Konkurrenz zu den Geräten etablierter Hersteller. Nicht zuletzt wegen ungeklärter Zertifizierungsfragen „wollen wir für eine Notsituation, in denen es sonst keine Hilfe mehr gibt, eine Lösung zur Verfügung stellen“, so Burger. Vor allem sollen die Geräte leicht nachzubauen sein. Was sich daraus nach der Krise ergibt, wird sich zeigen. Auch der Beatmungsbeutel war einst reine Selbsthilfe in großer Not: Er wurde entwickelt, als 1954 wegen eines Kraftfahrer-streiks in Dänemark Sauerstoff knapp wurde. Heute ist er weltweit im Einsatz.