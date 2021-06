Macher in Marbach sind sich einig Die Museen wollen es selbst schaffen

Einen Vorwurf, dass die Museen geschlossen blieben, wollen Armin Hüttermann und Manfred Knappe den Gesetzgebern und Behörden nicht machen. Dennoch hätten sie sich einen etwas großzügigeren Kurs gewünscht. „Gerade für uns kleine Museen wäre es möglich gewesen, alles so zu steuern, dass keine Gefahr bestanden hätte“, ist sich Hüttermann sicher und verweist auf Hygienekonzepte mit Terminvereinbarungen, wie sie etwa auch für Friseurläden erlaubt waren. Derzeit gelte für Gäste nur die Abstandsregel mit Maskenpflicht, die namentliche Nachverfolgung sei hingegen ausgesetzt.

Höchstens zu Weihnachten kommt eine größere Spendenaktion in Betracht

Die Blicke der beiden Museumsbetreiber sind jedenfalls fest nach vorne gerichtet. Erst wenn die Coronapandemie wieder eine Schließung ihrer Häuser mit sich bringen würde, käme eine Spendenaktion in Betracht, sagen sie unisono: etwa zu Weihnachten. Bis dahin sollten aber möglichst viele Gäste und eben besonders Gruppen kommen. Zum Beispiel zur Sonderausstellung im Mayer-Museum vom 23. Juli an zu Carsten Niebuhr, der als Schüler von Tobias Mayer als einer der Ersten zu einer Orientexpedition aufbrach. Das Fritz Genkinger Kunsthaus hingegen will in diesem Jahr zunächst vor allem mit seiner Dauerausstellung in den neuen Räumen punkten.