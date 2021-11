Schlossfestspiele 2022 Ludwigsburg verspricht Glamour für alle

Tanz-Schwerpunkt und drei große Oratorien

Am Donnerstag hat Jochen Sandig zehn Veranstaltungen der kommenden, wegen zahlreicher Nachholkonzerte leicht verlängerten Saison (5. Mai bis 17. Juli 2022) vorgestellt. Am 6. Mai kommen Isabelle Faust, Sol Gabetta und Kristian Bezuidenhout bei Beethovens Tripelkonzert (mit dem Kammerorchester Basel unter Giovanni Antonini) zusammen, am 11. Mai präsentiert Patricia Kopatchinskaja ihr multimediales Projekt „Les Adieux“ als Statement zum Klimawandel. Ob René Jacobs, der Rias-Kammerchor und die Akademie für Alte Musik Berlin immer noch ein Dream-Team für Bachs h-Moll-Messe sind, kann man am 15. Mai beurteilen. Jacobs und der Rias-Kammerchor sind auch bei Beethovens „Missa Solemnis“ mit dem Freiburger Barockorchester am 13. Juli dabei, und die oratorische Trias vollendet Jochen Sandigs Version von Brahms’ Deutschem ­Requiem. Dieses „Human Requiem“ wird am 9. und 10. Juni im Stuttgarter Beethovensaal zu erleben sein.